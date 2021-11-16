Гутцайт: «Сделали все, чтобы наши спортсмены достойно представляли Украину в Пекине. Если кто-то проиграет – это вопрос профессиональной подготовки»
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о подготовке украинских спортсменов к зимним Олимпийским играм-2022 в Пекине:
«Государство и министерство точно на 100% сделали все, чтобы наши спортсмены достойно представляли Украину в Китае. Мы обеспечили все тренировочные сборы, закупили оборудование – то есть все сделали полностью для наших спортсменов.
Каждая федерация нам сообщила, сколько ей нужно средств для подготовки – мы столько и выделили. Если необходимы дополнительные, находим их для каждого спортсмена. Если на Олимпиаде где-то кто-то проиграет, то это будет уже вопрос профессиональной подготовки – будь то тренер или спортсмен.
Я во всех верю. Конечно, и в биатлоне, и во фристайле у нас есть шансы. На сегодняшний день у Украины более 30 олимпийских лицензий, и мы надеемся получить их еще больше. Еще больше, чем на предыдущей Олимпиаде.
Что касается медальных планов, то я и на летнюю Олимпиаду не давал прогнозов, и сейчас не буду».
Напомним, на предыдущих Играх в Пхенчхане единственную медаль Украине принес фристайлист Александр Абраменко. Всего же на зимних ОИ на счету украинских спортсменов восемь наград: 3 золота, 1 серебро и 4 бронзы. Лучший результат в медальном зачете – 13 место в Лиллехаммере-1994.
Статистическая компания Gracenote прогнозирует, что Украина не возьмет ни одной медали ОИ-2022.