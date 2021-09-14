Беленюк анонсировал законопроект, который поможет уменьшить стоимость билетов на спортивные события
Имена Беленюка, Горуны и Коляденко увековечены на «Аллее звезд» в Киеве
Медалисты Олимпийских игр в Токио – по достоинству вознаграждены
14 сентября 21:36
Жан Беленюк, Ирина Коляденко и Станислав Горуна / Фото - sport.24tv.uaИмена украинских медалистов Игр в Токио-2020 пополнили коллекцию «Аллее звезд» в Киеве.
Награду получили бронзовые призеры Олимпиады-2020 – каратист Станислав Горуна и борчиха Ирина Коляденко, а также триумфатор Игр по греко-римской борьбе Жан Беленюк.
«Надеюсь, что эти Олимпийские игры дадут значительный толчок массовому спорту в нашей стране, и этим заложат существенный фундамент, чтобы на будущих Олимпиадах у нас было очень широкое представительство. «Аллея звезд» – это проект, целью которого является поддержка и популяризация национальной культуры, искусства и спорта. В центре города открывают звезды выдающихся украинцев, людей, которые достигли лучших результатов в своей работе».
Ранее Беленюк рассказал о законопроекте, который поможет снизить стоимость билетов на спортивные мероприятия.
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