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Имена Беленюка, Горуны и Коляденко увековечены на «Аллее звезд» в Киеве

Медалисты Олимпийских игр в Токио – по достоинству вознаграждены
Olympics
14 сентября 21:36
Имена Беленюка, Горуны и Коляденко увековечены на «Аллее звезд» в Киеве
Жан Беленюк, Ирина Коляденко и Станислав Горуна / Фото - sport.24tv.ua
Имена украинских медалистов Игр в Токио-2020 пополнили коллекцию «Аллее звезд» в Киеве.

Награду получили бронзовые призеры Олимпиады-2020 – каратист Станислав Горуна и борчиха Ирина Коляденко, а также триумфатор Игр по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

«Надеюсь, что эти Олимпийские игры дадут значительный толчок массовому спорту в нашей стране, и этим заложат существенный фундамент, чтобы на будущих Олимпиадах у нас было очень широкое представительство. «Аллея звезд» – это проект, целью которого является поддержка и популяризация национальной культуры, искусства и спорта. В центре города открывают звезды выдающихся украинцев, людей, которые достигли лучших результатов в своей работе».


Ранее Беленюк рассказал о законопроекте, который поможет снизить стоимость билетов на спортивные мероприятия.
Источник: sport.24tv.ua Владимир Кириченко
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Жан Беленюк Ирина Коляденко Станислав Горуна

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