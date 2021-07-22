МИД поручил посольствам в Швейцарии и Японии разобраться в ситуации с картой Украины

На официальном сайте Олимпиады-2020 Крым изображен отдельно от материковой части



Фото: olympics.com

МИД Украины отреагировал на ситуацию с отделением Крыма от Украины границей на официальном сайте Олимпиады-2020 в Токио.

В ситуации поручили разобраться посольствам Украины в Японии и Швейцарии.

В Швейцарии находится штаб-квартира Международного олимпийского комитета.

Граница между материковой частью Украины и Крымом указана во всплывающем окне Olympics Cheer Zone.

Церемония открытия Олимпийских игр пройдет 23 июля, начиная с 14:00 следите за ней на XSPORT.