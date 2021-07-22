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МИД поручил посольствам в Швейцарии и Японии разобраться в ситуации с картой Украины
На официальном сайте Олимпиады-2020 Крым изображен отдельно от материковой части
22 июля 19:40
Фото: olympics.com
МИД Украины отреагировал на ситуацию с отделением Крыма от Украины границей на официальном сайте Олимпиады-2020 в Токио.
В ситуации поручили разобраться посольствам Украины в Японии и Швейцарии.
В Швейцарии находится штаб-квартира Международного олимпийского комитета.
Граница между материковой частью Украины и Крымом указана во всплывающем окне Olympics Cheer Zone.
Церемония открытия Олимпийских игр пройдет 23 июля, начиная с 14:00 следите за ней на XSPORT.