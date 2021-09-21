МОК приветствует желание Украины принять Олимпийские игры
МОК назовет новые критерии по отношению к спортсменам-трансгендерам после Игр-2022 в Пекине
Международный олимпийский комитет взял время на размышление
16:21
Лорел Хаббард / Фото - eurosportМеждународный олимпийский комитет (МОК) сообщит о новых критериях допуска спортсменов-трансгендеров к Играм после зимней Олимпиады-2022 в Пекине. Об этом в интервью Sport Resolutions заявил руководитель медицинского департамента МОК Ричард Баджетт.
«Для разных видов спорта будут разные критерии. К примеру, если вы сравниваете стрельбу из лука с хоккеем на траве или греблей, эти виды спорта требуют совершенно разных навыков. И мы должны определить, что будет считаться чрезмерным преимуществом».
Ранее сообщалось, что новые рекомендации могли быть объявлены в течение двух месяцев после Олимпийских игр в Токио.
Напомним, участие на турнире в столице Японии принимала тяжелоатлетка из Новой Зеландии Лорел Хаббард, ставшая первым трансгендером в истории главных спортивных стартов четырехлетия.