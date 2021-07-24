Фатальная ошибка. Коростылев упустил медаль Олимпийских игр в стрельбе
Около 100 американских атлетов отказались прививаться от коронавируса перед Олимпиадой-2020
Всего в Токио выступят 613 спортсменов из США
11:00
Фото: nytimes.com
Около ста американских атлетов, которые примут участие в летних Олимпийских играх в Токио, отказались прививаться от коронавируса.
Об этом сообщает Inside the Games со ссылкой на главного врача Олимпийского комитета США.
Всего в Токио выступят 613 американских спортсменов.
На Олимпиаде в Токио за последние сутки выявлено 17 новых случаев коронавируса.
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