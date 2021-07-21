Олимпиада-2032 пройдет в Брисбене

Австралийский город был единственным претендентом

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Летние Олимпийские игры-2032 пройдут в австралийском Брисбене. Это решение было принято МОК на сессии в Токио.

Отметим, что город был единственным претендентом на проведения соревнований. Таким образом, Брисбен стал первым городом с 1984 года, выигравшее право на проведение Олимпиады без конкуренции. Олимпийские Игры-1984 прошли в американском городе Лос-Анджелес.

Это третьи Олимпийские Игры, которые будут проходить в Австралии. В 1956 году Олимпиада прошла в Мельбурне, а в 2000-м – в Сиднее. Таким образом, Олимпийские игры в Австралии будут принимать три разных города.

Известно, что 84% локаций в Брисбене уже готовы к проведению Олимпиады-2032. Бюджет на проведение Игр-2032 заложен в размере 4,5 миллиардов долларов.

Недавно стало известно, сколько потратили на проведение Игр в Токио.