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Олимпийская чемпионка – о Крыме, отделенном от Украины на сайте ОИ: «МОК старается занять нейтральную позицию»
Спортсменка уверена, что таким образом удастся избежать конфликта
22 июля 22:06
Светлана Журова / фото - AIF
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат российской Госдумы Светлана Журова прокомментировала ситуацию о том, что на сайте ОИ Крым отделен от Украины. Спортсменка поддержала позицию МОК, упомянув одно из правил Олимпиады.
«У МОК задача одна: закончить все конфликты до начала соревнований. Они не хотят допустить ситуацию, которая произошла на чемпионате Европы по футболу в этом году, когда все обсуждали форму сборной Украины.
Нужно, чтобы люди интересовались только спортсменами и их результатами, а не политическими моментами.
МОК старается занять нейтральную позицию и не впускать политику в спорт. Сделали все абсолютно правильно и аккуратно».
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