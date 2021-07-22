Олимпийская чемпионка – о Крыме, отделенном от Украины на сайте ОИ: «МОК старается занять нейтральную позицию»

Светлана Журова / фото - AIF

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат российской Госдумы Светлана Журова прокомментировала ситуацию о том, что на сайте ОИ Крым отделен от Украины. Спортсменка поддержала позицию МОК, упомянув одно из правил Олимпиады.

Нужно, чтобы люди интересовались только спортсменами и их результатами, а не политическими моментами.

МОК старается занять нейтральную позицию и не впускать политику в спорт. Сделали все абсолютно правильно и аккуратно».