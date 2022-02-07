Олимпийские игры-2022. Расписание всех соревнований 8 февраля

Также выделяем, где следить за украинцами

После первых соревновательных дней на Олимпийских играх-2022 в Пекине сборная Украины остается без медалей. В неофициальном зачете лидируют шведы, но по общему количеству медалей впереди ОКР.

Несколько комплектов наград будет разыграно и 8 февраля. Полное расписание соревнований этого дня:

Фигурное катание

03:15 Короткая программа, мужчины

Украина – Иван Шмуратко

Фристайл

4:00 Биг-эйр, женщины. Первый заезд

4:22 Биг-эйр, женщины. Второй заезд

4:45 Биг-эйр, женщины. Финал

Сноуборд

04:40 Параллельный гигантский слалом, женщины. Квалификация

05:34 Параллельный гигантский слалом, женщины. Предварительные заезды

08:30 Параллельный гигантский слалом, женщины. 1/8 финала

09:06 Параллельный гигантский слалом, женщины. Четвертьфинал

09:24 Параллельный гигантский слалом, женщины. Полуфинал

09:34 Параллельный гигантский слалом, женщины. Заезд за третье место

09:40 Параллельный гигантский слалом, женщины. Финал

Украина – Аннамари Данча

Сноуборд

05:07 Параллельный гигантский слалом, мужчины. Квалификация

06:01 Параллельный гигантский слалом, мужчины. Предварительные заезды

08:48 Параллельный гигантский слалом, мужчины. 1/8 финала

09:15 Параллельный гигантский слалом, мужчины. Четвертьфинал

09:30 Параллельный гигантский слалом, мужчины. Полуфинал

09:43 Параллельный гигантский слалом, мужчины. Заезд за третье место

09:47 Параллельный гигантский слалом, мужчины. Финал

Горнолыжный спорт

05:00 Скоростной спуск. Мужчины

Украина – Иван Ковбаснюк

Хоккей

06:10 США – Канада. Женщины

10:40 Япония – Чехия. Женщины

15:10 Швеция – Дания. Женщины

15:10 Финляндия – ОКР. Женщины

Керлинг

08:05 Смешанные пары. Матч за третье место

14:05 Смешанные пары. Финал

Биатлон

10:30 Индивидуальная гонка. Мужчины

Украина – Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал

Лыжные гонки

10:00 Свободный стиль. Женщины. Квалификация

12:30 Свободный стиль. Женщины. Четвертьфинал

13:25 Свободный стиль. Женщины. Полуфинал

13:47 Свободный стиль. Женщины. Финал

Украина – Валентина Каминская, Марина Анцибор, Виктория Олех

Лыжные гонки

10:50 Свободный стиль. Мужчины. Квалификация

12:55 Свободный стиль. Мужчины. Четвертьфинал

13:35 Свободный стиль. Мужчины. Полуфинал

14:00 Свободный стиль. Мужчины. Финал

Украина – Алексей Красовский, Руслан Перехода

Шорт-трек

12:30 Мужчины, 1500 м. Финал

Санный спорт

13:50 Женщины. Третий заезд

15:35 Женщины. Финальный заезд

Украина – Елена Стецкив, Юлианна Туницкая