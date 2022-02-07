Олимпийские игры-2022. Расписание всех соревнований 8 февраля

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Футбол (12 событий из 19) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
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16:00 Реймс - Бордо 5:0 Окончен
16:00 Ницца - Клермон 0:1 Окончен
21:45 Лилль - ПСЖ 1:5 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
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16:30 Боруссия Дортмунд - Байер 2:5 Окончен
18:30 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
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13:30 Аталанта - Кальяри 1:2 Окончен
16:00 Сампдория - Сассуоло 4:0 Окончен
16:00 Венеция - Наполи 0:2 Окончен
21:45 Ювентус - Верона 2:0 Окончен
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15:00 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Окончен
17:15 Барселона - Атлетико 4:2 Окончен
22:00 Реал - Гранада 1:0 Окончен
Хоккей (2 события из 2) показать все
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13:00 Белый Барс - Краматорск 0:4 Окончен
17:00 СК Сокол - Мариуполь 3:4 Окончен
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НБА 21/22
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00:00 Орландо Мэджик - Мемфис Гриззлис 115:135 Окончен
02:00 Шарлотт Хорнетс - Майами Хит 86:104 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Финикс Санс 80:95 Окончен
03:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Нью-Йорк Никс 122:115 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Оклахома-Сити Тандер 113:103 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Милуоки Бакс 108:137 Окончен
22:30 Чикаго Буллз - Филадельфия Севенти Сиксерс 108:119 Окончен
22:30 Денвер Наггетс - Бруклин Нетс 124:104 Окончен
22:30 Миннесота Тимбервулвс - Детройт Пистонс 118:105 Окончен
Суперлига 21/22
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14:00 Днепр - Прометей -:- Перенесен
16:00 Будивельник - Химик 68:75 Окончен
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Серия А (Италия) 21/22
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21:45 Салернитана - Специя 2:2 2-й тайм
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22:00 Атлетик - Эспаньол 2:1 Окончен 1-й тайм
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Серия А (Италия) 21/22
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21:45 Салернитана - Специя 2:2 2-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
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22:00 Атлетик - Эспаньол 2:1 Окончен 1-й тайм
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
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01:00 Кливленд Кавальерс - Индиана Пэйсерс 98:85 Окончен
01:00 Орландо Мэджик - Бостон Селтикс 83:116 Окончен
01:00 Даллас Маверикс - Атланта Хоукс 103:94 Окончен
02:00 Хьюстон Рокетс - Нью-Орлеан Пеликанс 107:120 Окончен
04:00 Лос-Анджелес Клипперс - Милуоки Бакс 113:137 Окончен
Суперлига 21/22
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19:00 Харьковские Соколы - БК Запорожье 79:74 Окончен
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Премьер-Лига (Англия) 21/22
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21:45 Вест Хэм - Уотфорд -:- Запланирован
21:45 Ньюкасл - Эвертон -:- Запланирован
22:00 Бернли - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
Хоккей (4 события из 4) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
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14:00 Альтаир - СК Сокол -:- Запланирован
18:30 Донбасс - Белый Барс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
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02:00 Торонто Мейпл Лифс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
02:00 Оттава Сенаторс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 21/22
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02:00 Вашингтон Уизардз - Майами Хит -:- Запланирован
02:00 Шарлотт Хорнетс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Финикс Санс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
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Олимпийские игры-2022. Расписание всех соревнований 8 февраля

Также выделяем, где следить за украинцами
Olympics Пекин-2022
20:44
Олимпийские игры-2022. Расписание всех соревнований 8 февраля

После первых соревновательных дней на Олимпийских играх-2022 в Пекине сборная Украины остается без медалей. В неофициальном зачете лидируют шведы, но по общему количеству медалей впереди ОКР.

Несколько комплектов наград будет разыграно и 8 февраля. Полное расписание соревнований этого дня:

Фигурное катание

  • 03:15 Короткая программа, мужчины

Украина – Иван Шмуратко

Фристайл

  • 4:00 Биг-эйр, женщины. Первый заезд
  • 4:22 Биг-эйр, женщины. Второй заезд
  • 4:45 Биг-эйр, женщины. Финал

Сноуборд

  • 04:40 Параллельный гигантский слалом, женщины. Квалификация
  • 05:34 Параллельный гигантский слалом, женщины. Предварительные заезды
  • 08:30 Параллельный гигантский слалом, женщины. 1/8 финала
  • 09:06 Параллельный гигантский слалом, женщины. Четвертьфинал
  • 09:24 Параллельный гигантский слалом, женщины. Полуфинал
  • 09:34 Параллельный гигантский слалом, женщины. Заезд за третье место
  • 09:40 Параллельный гигантский слалом, женщины. Финал

Украина – Аннамари Данча

Сноуборд

  • 05:07 Параллельный гигантский слалом, мужчины. Квалификация
  • 06:01 Параллельный гигантский слалом, мужчины. Предварительные заезды
  • 08:48 Параллельный гигантский слалом, мужчины. 1/8 финала
  • 09:15 Параллельный гигантский слалом, мужчины. Четвертьфинал
  • 09:30 Параллельный гигантский слалом, мужчины. Полуфинал
  • 09:43 Параллельный гигантский слалом, мужчины. Заезд за третье место
  • 09:47 Параллельный гигантский слалом, мужчины. Финал

Горнолыжный спорт

  • 05:00 Скоростной спуск. Мужчины

Украина – Иван Ковбаснюк

Хоккей

  • 06:10 США – Канада. Женщины
  • 10:40 Япония – Чехия. Женщины
  • 15:10 Швеция – Дания. Женщины
  • 15:10 Финляндия – ОКР. Женщины

Керлинг

  • 08:05 Смешанные пары. Матч за третье место
  • 14:05 Смешанные пары. Финал

Биатлон

  • 10:30 Индивидуальная гонка. Мужчины

Украина – Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал

Лыжные гонки      

  • 10:00 Свободный стиль. Женщины. Квалификация
  • 12:30 Свободный стиль. Женщины. Четвертьфинал
  • 13:25 Свободный стиль. Женщины. Полуфинал
  • 13:47 Свободный стиль. Женщины. Финал

Украина – Валентина Каминская, Марина Анцибор, Виктория Олех

Лыжные гонки      

  • 10:50 Свободный стиль. Мужчины. Квалификация
  • 12:55 Свободный стиль. Мужчины. Четвертьфинал
  • 13:35 Свободный стиль. Мужчины. Полуфинал
  • 14:00 Свободный стиль. Мужчины. Финал

Украина – Алексей Красовский, Руслан Перехода

Шорт-трек

  • 12:30 Мужчины, 1500 м. Финал

Санный спорт

  • 13:50 Женщины. Третий заезд
  • 15:35 Женщины. Финальный заезд

Украина – Елена Стецкив, Юлианна Туницкая

Александр Черненко
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