Олимпийские игры-2022. Расписание всех соревнований 8 февраля
После первых соревновательных дней на Олимпийских играх-2022 в Пекине сборная Украины остается без медалей. В неофициальном зачете лидируют шведы, но по общему количеству медалей впереди ОКР.
Несколько комплектов наград будет разыграно и 8 февраля. Полное расписание соревнований этого дня:
Фигурное катание
- 03:15 Короткая программа, мужчины
Украина – Иван Шмуратко
Фристайл
- 4:00 Биг-эйр, женщины. Первый заезд
- 4:22 Биг-эйр, женщины. Второй заезд
- 4:45 Биг-эйр, женщины. Финал
Сноуборд
- 04:40 Параллельный гигантский слалом, женщины. Квалификация
- 05:34 Параллельный гигантский слалом, женщины. Предварительные заезды
- 08:30 Параллельный гигантский слалом, женщины. 1/8 финала
- 09:06 Параллельный гигантский слалом, женщины. Четвертьфинал
- 09:24 Параллельный гигантский слалом, женщины. Полуфинал
- 09:34 Параллельный гигантский слалом, женщины. Заезд за третье место
- 09:40 Параллельный гигантский слалом, женщины. Финал
Украина – Аннамари Данча
Сноуборд
- 05:07 Параллельный гигантский слалом, мужчины. Квалификация
- 06:01 Параллельный гигантский слалом, мужчины. Предварительные заезды
- 08:48 Параллельный гигантский слалом, мужчины. 1/8 финала
- 09:15 Параллельный гигантский слалом, мужчины. Четвертьфинал
- 09:30 Параллельный гигантский слалом, мужчины. Полуфинал
- 09:43 Параллельный гигантский слалом, мужчины. Заезд за третье место
- 09:47 Параллельный гигантский слалом, мужчины. Финал
Горнолыжный спорт
- 05:00 Скоростной спуск. Мужчины
Украина – Иван Ковбаснюк
Хоккей
- 06:10 США – Канада. Женщины
- 10:40 Япония – Чехия. Женщины
- 15:10 Швеция – Дания. Женщины
- 15:10 Финляндия – ОКР. Женщины
Керлинг
- 08:05 Смешанные пары. Матч за третье место
- 14:05 Смешанные пары. Финал
Биатлон
- 10:30 Индивидуальная гонка. Мужчины
Украина – Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал
Лыжные гонки
- 10:00 Свободный стиль. Женщины. Квалификация
- 12:30 Свободный стиль. Женщины. Четвертьфинал
- 13:25 Свободный стиль. Женщины. Полуфинал
- 13:47 Свободный стиль. Женщины. Финал
Украина – Валентина Каминская, Марина Анцибор, Виктория Олех
Лыжные гонки
- 10:50 Свободный стиль. Мужчины. Квалификация
- 12:55 Свободный стиль. Мужчины. Четвертьфинал
- 13:35 Свободный стиль. Мужчины. Полуфинал
- 14:00 Свободный стиль. Мужчины. Финал
Украина – Алексей Красовский, Руслан Перехода
Шорт-трек
- 12:30 Мужчины, 1500 м. Финал
Санный спорт
- 13:50 Женщины. Третий заезд
- 15:35 Женщины. Финальный заезд
Украина – Елена Стецкив, Юлианна Туницкая