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Олимпийские игры в Пекине, скорее всего, пройдут без зрителей

Но окончательное решение примут в октябре

Olympics Пекин-2022
17:37
Олимпийские игры в Пекине, скорее всего, пройдут без зрителей
Фото: Olympic.kz

Президент IIHF Рене Фазель сообщил, что Олимпийские игры-2022 в Пекине, скорее всего, пройдут без зрителей на трибунах.

«Решение, будут ли болельщики на играх в Пекине, мы ожидаем в октябре, и, насколько я понимаю, ситуация будет такой же, как на играх в Токио: болельщиков на трибунах не будет, гостей не будет. Томас Бах не смог пригласить в Токио даже свою жену».

Напомним, ранее стало известно, что Фазеля введут в Зал славы IIHF.

Источник: rsport.ria.ru Карен Агабекян
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Пекин-2022 Рене Фазель коронавирус

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