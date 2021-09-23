Фазель: «С нашей стороны бумаги об участии НХЛ в Олимпиаде подписаны»
Олимпийские игры в Пекине, скорее всего, пройдут без зрителей
Но окончательное решение примут в октябре
17:37
Фото: Olympic.kz
Президент IIHF Рене Фазель сообщил, что Олимпийские игры-2022 в Пекине, скорее всего, пройдут без зрителей на трибунах.
«Решение, будут ли болельщики на играх в Пекине, мы ожидаем в октябре, и, насколько я понимаю, ситуация будет такой же, как на играх в Токио: болельщиков на трибунах не будет, гостей не будет. Томас Бах не смог пригласить в Токио даже свою жену».
Напомним, ранее стало известно, что Фазеля введут в Зал славы IIHF.
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