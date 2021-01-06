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Организаторы Токио-2020 пугают отменой эстафеты Олимпийского огня. Но до этого вряд ли дойдет

Под угрозой эпидемиологическая ситуация, но все можно предусмотреть
Olympics Токио-2020
15:54
Организаторы Токио-2020 пугают отменой эстафеты Олимпийского огня. Но до этого вряд ли дойдет
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Эстафета Олимпийского огня стартует 25 марта / Photo by Aris Messinis - Pool/Getty Images Europe

Эстафета олимпийского огня Токио-2020 может быть отменена. Такие неутешительные новости пришли из Японии накануне. Организаторы Токио-2020 сообщили, что участки эстафеты могут быть сокращены или вообще аннулированы, если зрители не будут соблюдать ограничения по коронавирусу. По словам ответственного за проведения Игр Хидемаса Накамуры, резкие решения станут следствием вынужденных мер.

«Мы можем объявить о том, что у нас нет другого выхода, как остановить эстафету, чтобы обеспечить безопасность. Мы не хотим представлять, где это произойдет, но мы собираемся осуществить необходимые меры шаг за шагом».

Хидемаса Накамура / Photo by Du Xiaoyi - Pool/Getty Images

Исполнительный директор оргкомитета Токио-2020 Тоширо Муто на специальном брифинге призвал всех зрителей находиться на безопасном расстоянии во время эстафеты олимпийского огня.

«Пожалуйста, смотрите, но убедитесь, что вы физически удалены от всех остальных. Мы хотим, чтобы вы обеспечивали свою безопасность, наблюдая за эстафетой».

Старт эстафеты олимпийского огня Токио-2020 запланирован на следующий четверг, 25 марта, на футбольном стадионе J-Village в Фукусиме. Факел будут нести футболистки сборной Японии, выигравшей чемпионат мира среди женщин в 2011-м году.

В эстафете не примет участие форвард Нахоми Кавасуми, которая отказалась от приглашения. Еще в прошлом году футболистка, выступающая в США за «Нью-Джерси», заявила, что опасается этого мероприятия из-за эпидемиологической ситуации.

«Я откажусь от участия в эстафете Олимпийского огня 25 марта, – написала Кавасуми на своей странице в Twitter. – Я так решила, поскольку проблема с пандемией еще не решена, а я сама проживаю в США. Я надеюсь, что ситуация разрешится как можно скорее, и все будут здоровы».

Президент Токио-2020 Сейко Хашимото планирует посетить старт эстафеты Олимпийского огня, чтобы показать прогресс, который достигнут в борьбе с пандемией в регионе, а также поблагодарить всех, кто приложил усилия, чтобы это мероприятие возможно было организовать.

Сейко Хашимото / Photo by Kimimasa Mayama - Pool/Getty Images

Церемония также будет включать в себя музыкальные выступления местных коллективов, а также песни детского хора. Старт эстафеты будет широко освещаться телекомпанией NHK, но зрители на мероприятие допущены не будут.

Однако уже на последующих этапах зрителям будет разрешено наблюдать за эстафетой на обочине дороги. Проблема заключается в том, что в таких условиях очень сложно определить четкие правила расположения зрителей.

«Очень сложно определить четкие критерии, как зрители должны располагаться, – говорит Накамура. – Нам нужны определенные критерии расстановки зрителей, если ситуация встанет особенно остро».

Есть вариант, при котором предупреждение о соблюдении социальной дистанции будет размещено на ведущей машине эстафеты на японском языке. В случае, если подобные рекомендации не дадут результата, за соблюдением необходимых мер на дорогах будет следить местная полиция.

Организаторы Токио-2020 за последние несколько недель провели три «репетиции» эстафеты, при котором были задействованы транспортные средства, которые будут составлять колонну и во время официального мероприятия. В рамках «учений» прошли и тренировки по противодействию распространения COVID-19.

На данный момент в Токио и трех соседних префектурах действует чрезвычайное положение из-за напряженной ситуации с распространением коронавируса. Отменить его планируют в начале следующей недели – за четыре дня до старта эстафеты Олимпийского огня.

По словам Накамуры, первые ее дни многое прояснят. Может быть, что-то исправлять придется уже исходя из собственного опыта, иногда не очень приятного.

«Мы посмотрим, что будет в первые дни, – говорит Накамура. – Это будет долгая эстафета, и, не исключено, что по мере ее продвижения, нам придется что-то менять. Мы будем гибкими».

Отметим, что варианту отмены или частичного сокращения эстафеты жестко противодействуют спонсоры, среди которых такие гиганты как Toyota и Coca-Cola. Поэтому организаторы являются очень осторожными в своих высказываниях, а действительно серьезные меры будут предприняты только в самых крайних случаях.

В эстафете Олимпийского огня Токио-2020 примут участие около десяти тысяч факелоносцев. Огонь будет пронесен по 47 префектурам Японии, а кульминацией эстафеты станет его прибытие на Олимпийский стадион в Токио.

Александр Черненко
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Токио-2020

Новости: Olympics

Организаторы Токио-2020 пугают отменой эстафеты Олимпийского огня. Но до этого вряд ли дойдет
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Организаторы Токио-2020 пугают отменой эстафеты Олимпийского огня. Но до этого вряд ли дойдет
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