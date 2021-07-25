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Полиция Японии задержала мужчину, который разбрасывал антиолимпийские листовки перед открытием Игр-2020
Задержанный выбросил несколько десятков листовок из окна поезда метро на рельсы
25 июля 13:30
Фото: Reuters
Полиция префектуры Нагоя задержала 59-летнего мужчину, который разбрасывал листовки с протестными лозунгами против Олимпийских игр в Токио.
По данным полиции, мужчина выбросил несколько десятков листовок из окна поезда метро на рельсы. Это случилось в пятницу за несколько часов до церемонии открытия Олимпиады. Инцидент не нарушил движение поездов.
Задержанный признался, что действительно разбрасывал листовки с критикой Игр.
Олимпийские игры-2020 стартовали в Токио 23 июля. Их открытие сопровождалось акциями протеста против проведения Олимпиады в условиях роста заболеваемости COVID-19.
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