Бадминтонист Почтарев показал, чем в Олимпийской деревне питаются спортсмены
Представительница Украины в гребном слаломе Ус провела экскурсию по своему номеру в Олимпийской деревне
Украинка показала, в каких условиях живут олимпийцы
21 июля 20:59
Виктория Ус / Фото: facebook.com/vikcoola
Виктория Ус, которая на Олимпиаде-2020 представляет Украину в гребном слаломе, провела экскурсию по номеру в Олимпийской деревне. Отметим, что накануне Олимпиады Ус изолировали из-за COVID-19:
Бадминтонист Артем Почтарев показал, чем в Олимпийской деревне питаются спортсмены.
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