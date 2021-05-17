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Премьер-министр Японии ввел режим чрезвычайного положения в трех префектурах
Правительство Японии надеется, что агрессивные меры помогут справиться с коронавирусом до ОИ-2020
17 мая 12:21
Премьер-министр Японии / Фото: KYODO
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил об ужесточении антикоронавирусных мер в стране, сообщает japantimes.co.jp.
В частности, в еще трех префектурах (Хоккайдо, Окаяме и Хиросиме) был введен режим чрезвычайного положения, хотя изначально правительство Японии отказывалось это делать.
Причиной ужесточения мер стали призывы различных экспертов к правительству. Отметим, что профсоюз врачей Японии призвал отменить Олимпийские Игры-2020.
Премьер-министр надеется, что коронавирусный кризис пойдет на спад к началу Токио-2020, которая запланирована с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Отметим, что несколько городов отказались принимать Олимпийские игры-2020.
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