Премьер-министр Японии ввел режим чрезвычайного положения в трех префектурах

Правительство Японии надеется, что агрессивные меры помогут справиться с коронавирусом до ОИ-2020

Премьер-министр Японии / Фото: KYODO

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил об ужесточении антикоронавирусных мер в стране, сообщает japantimes.co.jp.



В частности, в еще трех префектурах (Хоккайдо, Окаяме и Хиросиме) был введен режим чрезвычайного положения, хотя изначально правительство Японии отказывалось это делать.

Причиной ужесточения мер стали призывы различных экспертов к правительству. Отметим, что профсоюз врачей Японии призвал отменить Олимпийские Игры-2020.

Премьер-министр надеется, что коронавирусный кризис пойдет на спад к началу Токио-2020, которая запланирована с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Отметим, что несколько городов отказались принимать Олимпийские игры-2020.