Тренер мужской сборной Украины по биатлону рассказал о составе команды на смешанную эстафету
Расписание стартов украинских спортсменов на Олимпийских играх 5 февраля
Следим за биатлоном, прыжками с трамплина, санным спортом и лыжными гонками
04 февраля 23:51
Дмитрий Пидручный / Фото: Дмитрий Евенко
В субботу, 5 февраля, в олимпийском Пекине пройдут соревнования с участием украинских спортсменов.
Прыжки с трамплина, 8:20
Обычный трамплин. Мужчины. Индивидуальное первенство.
От Украины выступят: Антон Корчук, Евгений Марусяк.
Лыжные гонки, 9:45.
Скиатлон. Женщины. 7,5 км + 7,5 км.
От Украины выступят: Марина Анцибор, Юлия Кроль, Виктория Олех и Дарья Рублева.
Биатлон, 11:00.
Смешанная эстафета, 4х6 км.
От Украины выступят: Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима, Дмитрий Пидручный.
Санный спорт, 13:10
Мужчины.
От Украины выступят: Андрей Мандзий, Антон Дукач.