Сборная США осталась без наград в первый день ОИ впервые с 1972 года

Американцы – главный фаворит на победу в медальном зачете Токио-2020

Фото: Newsweek

Сборная США не сумела завоевать ни одной медали в первый день Олимпиады в Токио.

Американцы осталась без наград в первый день Игр впервые с 1972 года, когда состязания проходили в Мюнхене. Американцы выступали в пяти видах спорта из семи, где разыгрывались 11 комплектов медалей.

Сборная США – главный фаворит на победу в медальном зачете Токио-2020.