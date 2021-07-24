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Сборная США осталась без наград в первый день ОИ впервые с 1972 года

Американцы – главный фаворит на победу в медальном зачете Токио-2020
Olympics Токио-2020
24 июля 19:45
Сборная США осталась без наград в первый день ОИ впервые с 1972 года
Фото: Newsweek

Сборная США не сумела завоевать ни одной медали в первый день Олимпиады в Токио.

Американцы осталась без наград в первый день Игр впервые с 1972 года, когда состязания проходили в Мюнхене. Американцы выступали в пяти видах спорта из семи, где разыгрывались 11 комплектов медалей.

Сборная США – главный фаворит на победу в медальном зачете Токио-2020.



Сергей Остапенко
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