Скандал! На российском телевидении оскорбляли Хаббард и ЛГБТ. МОК требует объяснений

Также в России оскорбляли спортсменов, относящихся к ЛГБТ-сообществу

Международный олимпийской комитет (МОК) раскритиковал российские телеканалы, где оскорбляли тяжелоатлета Лорел Хаббард, которая является трансгендером, и спортсменом нетрадиционной ориентации, сообщает BBC.



На текущий момент известно, что возмущения были вызваны поведением ведущего программы «Время покажет» на Первом канале Анатолием Кузевичем. Россиянин назвал трансгендеров подлежащими к лечению психопатами и одел парик с изображением Хаббард.

Также на российском телевидении не единожды оскорбляли олимпийцев с нетрадиционной ориентацией, в частности британского прыгуна в воду Тома Дэйли.

«Мы связались с нашим партнером по вещанию в России, чтобы прояснить ситуацию и отметить основополагающие принципы Олимпийской хартии. Мы принимаем соответствующие меры. Мы приветствуем то, что Токио-2020 включил разнообразие и инклюзивность в модель Олимпийских игр».

Напомним, ранее Хаббард поблагодарила МОК за возможность выступить на Олимпийских играх в Токио.