Состоялась презентация медалей Олимпийских и Паралимпийских игр-2022

Фото: radiometro.ru

В Пекине были представлены медали, которые будут получать призеры Олимпийских и Паралимпийских игр-2022:

With exactly days to go before the start of the Beijing 2022 Olympic Winter Games, the design of the medals that will be awarded at the Games has been unveiled! #beijing2022 #medal #Olympics pic.twitter.com/c5Zi9gZETe