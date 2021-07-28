Тренер сборной Украины раскритиковал организаторов Олимпиады
Среди спортсменов на Олимпиаде не выявлено новых случаев заражения коронавирусом
В целом на Играх 16 новых заразившихся
09:46
фото - DW
На Олимпийских играх в Токио, Япония, выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом.
На официальном сайте МОК сообщается, что среди тех, кто сдал положительные тесты на COVID-19, нет ни одного спортсмена.
Напомним, что Олимпиада продлится до 8 августа
За прошлые сутки в Японии был установлен новый рекорд по количеству заразившихся за сутки.
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