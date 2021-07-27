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В Токио зафиксирован рекордный прирост заражений коронавирусом

Среди участников Олимпиады таковых 155 человек
Olympics Токио-2020
13:44
В Токио зафиксирован рекордный прирост заражений коронавирусом
фото - AP NEws

За 27 июля в Токио, Япония, зафиксировано рекордное количество новых заражений коронавирусом. Более 3000 человек сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщило издание Japan Times.

Ожидается, что точное количество превысит январские показатели заболеваемости – 2520 случаев.

Среди участников Олимпиады также есть зараженные. 155 членов Игр заразились коронавирусом.

Антон Кривенко
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коронавирус Токио-2020

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