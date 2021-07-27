Свитолина – самая высокорейтинговая теннисистка в четвертьфинале Олимпиады
В Токио зафиксирован рекордный прирост заражений коронавирусом
Среди участников Олимпиады таковых 155 человек
13:44
фото - AP NEws
За 27 июля в Токио, Япония, зафиксировано рекордное количество новых заражений коронавирусом. Более 3000 человек сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщило издание Japan Times.
Ожидается, что точное количество превысит январские показатели заболеваемости – 2520 случаев.
Среди участников Олимпиады также есть зараженные. 155 членов Игр заразились коронавирусом.
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