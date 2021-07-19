Стали известны самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде

Возглавил список баскетболист из НБА

Кевин Дюрант / фото - Getty Images

Форвард сборной США и «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов на Олимпиаде. По данным издания Forbes, доход баскетболиста составляет 75 миллионов долларов в год.

2-е место в рейтинге заняла японская теннисистка Наоми Осака. Ее доходы составляют 60 миллионов долларов. На третьем месте находится партнер Дюранта по сборной разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард.

Кроме того, в рейтинг вошли лидер АТР Новак Джокович (34,5 млн), британский гольфист Рори Макилрой (3,2 млн), американский баскетболист Девин Букер, японский теннисист Кей Нишикори (оба по 30,5 млн) и еще два баскетболиста сборной США Крис Миддлтон ($ 27 млн) и Джру Холидэй (23 млн).

В олимпийской деревне недавно были выявлены первые случая заболевания коронавирусом.