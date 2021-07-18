В Токио обновлен рекорд по заболеваемости коронавирусом. До Олимпиады меньше недели
В олимпийской деревне выявлены первые случаи заражения спортсменов COVID-19
Еще три участника Игр подхватили коронавирусную инфекцию
09:01
Фото: Reuters
Еще три спортсмена, участвующих в Олимпийских Играх-2020, сдали положительный тест на COVID-19.
Организаторы Игр сообщили, что речь идет об иностранцах, двое из которых сейчас проживают в олимпийской деревне в Токио. Неизвестно, кто именно подхватил коронавирус.
На территории олимпийской деревни это первые случаи заболевания спортсменов. Накануне сообщалось, что там же в заразился один из членов персонала.
Напомним, что в Токио за неделю до Игр зафиксирован антирекорд по заболеваемости коронавирусом.
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