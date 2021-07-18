В олимпийской деревне выявлены первые случаи заражения спортсменов COVID-19

Еще три участника Игр подхватили коронавирусную инфекцию

Фото: Reuters

Еще три спортсмена, участвующих в Олимпийских Играх-2020, сдали положительный тест на COVID-19.



Организаторы Игр сообщили, что речь идет об иностранцах, двое из которых сейчас проживают в олимпийской деревне в Токио. Неизвестно, кто именно подхватил коронавирус.

На территории олимпийской деревни это первые случаи заболевания спортсменов. Накануне сообщалось, что там же в заразился один из членов персонала.

Напомним, что в Токио за неделю до Игр зафиксирован антирекорд по заболеваемости коронавирусом.