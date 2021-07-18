Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 8
Сейчас 0
Сегодня 6
Завтра 0
Теннис (8 событий из 48) показать все
ATP 2021 (Newport, USA)
Календарь Таблица
20:00 Александр Бублик - Кевин Андерсон 1:2 Окончен
ATP 2021 (Hamburg, Germany)
Календарь Таблица
14:30 Филипп Краинович - Ласло Дйере 2:0 Окончен
16:30 Федерико Дельбонис - Пабло Каррено-Буста 0:2 Окончен
ATP 2021 (Bastad, Sweden)
Календарь Таблица
14:00 Янник Ханфманн - Фредерико Кориа 0:2 Окончен
WTA 2021 (Gdynia, Poland, Qualifying)
Календарь Таблица
14:05 Катерина Бондаренко - Anastasia Zakharova 2:0 Окончен
WTA 2021 (Prague, Czech Republic)
Календарь Таблица
11:30 Тереза Мартинкова - Греетье Миннен 2:0 Окончен
13:10 Син Ю Ванг - Барбора Крейчикова 0:2 Окончен
WTA 2021 (Budapest, Hungary)
Календарь Таблица
19:10 Ангелина Калинина - Даниэлле Росе Коллинс 1:0 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Финикс Санс - Милуоки Бакс 119:123 Окончен
Теннис (5 событий из 39) показать все
ATP 2021 (Hamburg, Germany)
Календарь Таблица
14:30 Филипп Краинович - Пабло Каррено-Буста -:- Запланирован
WTA 2021 (Gdynia, Poland, Qualifying)
Календарь Таблица
12:00 Катерина Бондаренко - Weronika Falkowska -:- Запланирован
WTA 2021 (Prague, Czech Republic)
Календарь Таблица
14:00 Тереза Мартинкова - Барбора Крейчикова -:- Запланирован
WTA 2021 (Budapest, Hungary)
Календарь Таблица
18:00 Юлия Путинцева - Ангелина Калинина -:- Запланирован
WTA 2021 (Lausanne, Switzerland)
Календарь Таблица
14:00 Тамара Зиданшек - Клара Бурель -:- Запланирован
нет важных матчей

В олимпийской деревне выявлены первые случаи заражения спортсменов COVID-19

Еще три участника Игр подхватили коронавирусную инфекцию
Olympics Токио-2020
09:01
В олимпийской деревне выявлены первые случаи заражения спортсменов COVID-19
Фото: Reuters

Еще три спортсмена, участвующих в Олимпийских Играх-2020, сдали положительный тест на COVID-19.

Организаторы Игр сообщили, что речь идет об иностранцах, двое из которых сейчас проживают в олимпийской деревне в Токио. Неизвестно, кто именно подхватил коронавирус.

На территории олимпийской деревни это первые случаи заболевания спортсменов. Накануне сообщалось, что там же в заразился один из членов персонала.

Напомним, что в Токио за неделю до Игр зафиксирован антирекорд по заболеваемости коронавирусом.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

коронавирус COVID19

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Бах: «Антикоронавирусные меры делают Олимпиаду в Токио самым строгим спортивным событием во всем мире»
Бах: «Антикоронавирусные меры делают Олимпиаду в Токио самым строгим спортивным событием во всем мире»
Olympics Токио-2020
17 июля 14:45
В олимпийской деревне Токио зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
В олимпийской деревне Токио зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Olympics Токио-2020
17 июля 09:30
В Токио член делегации из Нигерии госпитализирован из-за COVID-19 прямо из аэропорта
В Токио член делегации из Нигерии госпитализирован из-за COVID-19 прямо из аэропорта
Olympics Токио-2020
16 июля 12:49
Подстраховались. Фьюри сдал отрицательный ПЦР-тест 13 июля
Подстраховались. Фьюри сдал отрицательный ПЦР-тест 13 июля
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 10:40
Защитник сборной США не сыграет на Олимпийских играх в Токио
Защитник сборной США не сыграет на Олимпийских играх в Токио
Olympics Токио-2020
16 июля 08:58
В Украине разрешили заполнять трибуны больше, чем наполовину
В Украине разрешили заполнять трибуны больше, чем наполовину
Футбол Украинская Премьер-лига
15 июля 21:09

Новости: Olympics

В олимпийской деревне выявлены первые случаи заражения спортсменов COVID-19
В олимпийской деревне выявлены первые случаи заражения спортсменов COVID-19
Токио-2020
09:01
В Токио обновлен рекорд по заболеваемости коронавирусом. До Олимпиады меньше недели
В Токио обновлен рекорд по заболеваемости коронавирусом. До Олимпиады меньше недели
Токио-2020
17 июля 22:15
Программа об Олимпиаде – TOKYO REVIEW
Программа об Олимпиаде – TOKYO REVIEW
Токио-2020
17 июля 21:46
Бах: «Антикоронавирусные меры делают Олимпиаду в Токио самым строгим спортивным событием во всем мире»
Бах: «Антикоронавирусные меры делают Олимпиаду в Токио самым строгим спортивным событием во всем мире»
Токио-2020
17 июля 14:45
Свитолина: «Играть за страну – особое чувство. Сделаю все возможное, чтобы выиграть медаль в Токио-2020»
Свитолина: «Играть за страну – особое чувство. Сделаю все возможное, чтобы выиграть медаль в Токио-2020»
Токио-2020
17 июля 13:55
«Иди домой, тебе здесь не рады». Бах приехал в Хиросиму с миром, но наткнулся только на протестующих разных мастей
Репортаж
«Иди домой, тебе здесь не рады». Бах приехал в Хиросиму с миром, но наткнулся только на протестующих разных мастей
Токио-2020
17 июля 13:32
На Олимпиаде в Токио будут использовать интершум из Рио-2016
На Олимпиаде в Токио будут использовать интершум из Рио-2016
Токио-2020
17 июля 13:07
Олимпийские игры на носу. За кем стоит следить на соревнованиях в Токио в первую очередь
Превью
Олимпийские игры на носу. За кем стоит следить на соревнованиях в Токио в первую очередь
Токио-2020
17 июля 13:02
Глава МОК – о выступлении спортсменки-трансгендера на Олимпиаде: «Главное, чтобы сохранялся дух честных соревнований и соблюдались права человека»
Глава МОК – о выступлении спортсменки-трансгендера на Олимпиаде: «Главное, чтобы сохранялся дух честных соревнований и соблюдались права человека»
Токио-2020
17 июля 12:42
Все новости

Популярные новости

Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 18:01
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 13:00
15
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 22:57
25
Усик раскрыл секрет своей метаморфозы в огромного супертяжа. Таким порциям позавидует даже Фьюри
Усик раскрыл секрет своей метаморфозы в огромного супертяжа. Таким порциям позавидует даже Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 18:30
10
Все новости