Известно, кто будет знаменосцем Украины на церемонии закрытия ОИ-2020

Людмила Лузан в Токио завоевала две медали

Фото: НОК Украины

Людмила Лузан станет знаменосцем Украины на церемонии закрытия Олимпийских игр-2020 в Токио.

24-летняя спортсменка уже поделилась эмоциями от такой новости:

«Для меня это очень большая честь. Честно скажу, не ожидала. Когда мне об этом сообщили, я прыгала от счастья. Хочу сказать, что я тоже не ожидала, что все так сложится для меня в Токио и я смогу завоевать две из двух возможных для меня олимпийских наград. Это невероятно! Сегодня я с гордостью буду нести флаг нашей страны! С нетерпением жду этот момент. Это яркое завершение токийской Олимпиады! Я очень счастлива!»

В Токио Лузан завоевала серебро в каноэ-двойке на 500 м и бронзу в каноэ-одиночке на 200 м.

Церемония закрытия Олимпийских игр-2020 начнется в 14:00 по киевскому времени.



