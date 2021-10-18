IIHF разрешила огласить составы сборных на Пекин-2022 без расширенных списков
В Древней Олимпии был зажжен огонь Олимпийских игр в Пекине-2022
Зимние старты четырехлетия пройдут с 4 по 20 февраля
13:23
Церемония зажжения олимпийского огня / Фото - insidethegames.bizВ греческой Древней Олимпии состоялась церемония зажжения огня зимних Олимпийских игр-2022, которые состоятся в Пекине (Китай). Об этом сообщает insidethegames.biz.
Огонь по традиции был зажжен в древнем храме Геры от солнечных лучей при помощи параболического зеркала.
Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщала, что билеты на мероприятия зимних Олимпийских игр в Пекине будут распространяться только среди жителей материковой части Китая.
Ранее президент IIHF Рене Фазель сообщил, что Олимпийские игры-2022 в Пекине, скорее всего, пройдут без зрителей на трибунах.
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