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В общественных местах Токио запретят транслировать спортивные соревнования
Ограничения будут действовать на время Олимпийских Игр
14:46
Юрико Коикэ / фото - Arama Japan
Губернатор Токио Юрико Коикэ сообщила, что показы спортивных соревнований в общественных местах во время Олимпийских Игр-2020 будут запрещены.
Издание Kyodo передает, что часть площадок, на которых должны были собираться зрители, будут использованы для вакцинации от коронавируса.
Напомним, японские болельщики смогут посещать спортивные объекты, где будут проводиться соревнования.
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