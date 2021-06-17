Официально. Жители Японии смогут посещать Олимпийские Игры

Есихидэ Суга / Фото: Reuters

Жители Японии смогут посещать соревнования на Олимпийских играх в Токио при соблюдении установленных требований, заявил на пресс-конференции глава правительства страны Есихидэ Суга:



Что касается числа зрителей, то максимальное число присутствующих на соревнованиях будет установлено, согласно нормам на максимально допустимое число человек, установленным после снятия ограничительных мер.

Те зрители, кто будет присутствовать на объектах, должны будут постоянно носить маски и воздержаться от громких выражений поддержки.

Кроме этого, чрезвычайно важно приехать только к месту проведения соревнования, а затем сразу же поехать домой.

Чрезвычайно важно контролировать распространение инфекции в Японии сейчас и не допустить роста заболеваемости после соревнований. Я призываю всех, кто хотел бы поддержать спортсменов, сделать это перед экранами телевизора.