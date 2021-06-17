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Официально. Жители Японии смогут посещать Олимпийские Игры

Японцам придется соблюдать ряд установленных требований
Olympics Токио-2020
21:28
Официально. Жители Японии смогут посещать Олимпийские Игры
Есихидэ Суга / Фото: Reuters

Жители Японии смогут посещать соревнования на Олимпийских играх в Токио при соблюдении установленных требований, заявил на пресс-конференции глава правительства страны Есихидэ Суга:

Мы стараемся минимизировать риски путем установления необходимых норм по предотвращению инфекции.

Что касается числа зрителей, то максимальное число присутствующих на соревнованиях будет установлено, согласно нормам на максимально допустимое число человек, установленным после снятия ограничительных мер.

Те зрители, кто будет присутствовать на объектах, должны будут постоянно носить маски и воздержаться от громких выражений поддержки.

Кроме этого, чрезвычайно важно приехать только к месту проведения соревнования, а затем сразу же поехать домой.

Чрезвычайно важно контролировать распространение инфекции в Японии сейчас и не допустить роста заболеваемости после соревнований. Я призываю всех, кто хотел бы поддержать спортсменов, сделать это перед экранами телевизора.

Напомним, что в марте японское правительство приняло решение провести Игры без иностранных болельщиков

Источник: rsport.ria.ru Олег Шумейко-младший
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