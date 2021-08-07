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В Токио-2020 Украина повторила рекорд по количеству медалей на Олимпиаде

Правда, только бронзовых
Olympics Токио-2020
19:01
В Токио-2020 Украина повторила рекорд по количеству медалей на Олимпиаде

На Олимпийских играх-2020 на счету украинских атлетов целых 12 бронзовых медалей.

Это повторение рекорда. Предыдущий раз у Украины было столько же третьих мест на Играх-1996 в Атланте.

 

                  

В Токио-2020 у украинцев, помимо, 12 бронзовых наград, 5 серебряных и 1 золотая.

Олимпийские игры-2020 завершатся 8 августа. В последний день ОИ Украина будет представлена в трех видах спорта.

Сергей Остапенко
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Элина Свитолина Дарья Белодед Алла Черкасова Ярослава Магучих Михаил Романчук

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