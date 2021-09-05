Украинец Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады-2020
В Токио прошла акция протеста против олимпийского движения в день закрытия Паралимпиады
Участники призывают мир отказаться от Игр
5 сентября 16:52
фото - Reuters
В Токио, Япония, прошла акция протеста против олимпийского движения. Более двух десятков человек скандируют призывы вовсе отказаться от проведения Олимпийских и Паралимпийских игр. Об этом сообщает ТАСС.
5 сентября в стране проходит церемония закрытия Паралимпиады-2020.
Олимпийские игры-2020, перенесенные на год из-за пандемии коронавируса, прошли с 24 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские игры – с 24 августа по 5 сентября.
Украина в медальном зачете заняла место в 10-ке.
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