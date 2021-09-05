В Токио прошла акция протеста против олимпийского движения в день закрытия Паралимпиады

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 29
Сейчас 1
Сегодня 3
Завтра 2
Футбол (16 событий из 16) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
13:15 Ужгород - Полесье 0:2 Окончен
15:30 Прикарпатье - Авангард 2:0 Окончен
16:00 Николаев - Олимпик -:- Запланирован
18:45 Металлист - ВПК-Агро 2:0 Окончен
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
16:00 Беларусь - Уэльс 2:3 Окончен
19:00 Болгария - Литва 1:0 Окончен
19:00 Албания - Венгрия 1:0 Окончен
19:00 Англия - Андорра 4:0 Окончен
19:00 Исландия - Македония 2:2 Окончен
21:45 Косово - Греция 1:1 Окончен
21:45 Испания - Грузия 4:0 Окончен
21:45 Швейцария - Италия 0:0 Окончен
21:45 Бельгия - Чехия 3:0 Окончен
21:45 Сан-Марино - Польша 1:7 Окончен
21:45 Германия - Армения 6:0 Окончен
21:45 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Окончен
Хоккей (8 событий из 13) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
17:00 Донбасс - Руан 2:1 Окончен
17:00 Фриск Аскер - Больцано 1:5 Окончен
18:00 Спарта Прага - ТПС 3:2 Окончен
18:30 Ястшембе - Ред Булл Зальцбург 2:3 Окончен
19:00 Таппара - Лугано 3:2 Окончен
19:05 Фиштаун Пингвинз - Векше 2:1 Окончен
19:05 Шеллефтео - Айсберен 5:3 Окончен
21:20 Клагенфурт - Рунгстед 3:2 Окончен
Теннис (5 событий из 26) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
02:00 Lloyd Harris - Denis Shapovalov 3:0 Окончен
20:35 Даниэль Эванс - Даниил Медведев 0:3 Окончен
WTA 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
02:00 Эшлей Барти - Шелби Роджерс 1:2 Окончен
19:00 Элина Свитолина - Симона Халеп 2:0 Окончен
22:35 Ангелика Кербер - Leylah Annie Fernandez 1:2 Окончен
Теннис (1 событие из 1) показать все
WTA 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
06:00 Барбора Крейчикова - Гарбин Мугуруса 1:0 2-й сет
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Альянс - Кривбасс -:- Запланирован
18:30 Оболонь - Волынь -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 27) показать все
WTA 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
06:00 Барбора Крейчикова - Гарбин Мугуруса 1:0 2-й сет
Футбол (2 события из 2) показать все
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
19:00 Азербайджан - Португалия -:- Запланирован
21:45 Ирландия - Сербия -:- Запланирован

В Токио прошла акция протеста против олимпийского движения в день закрытия Паралимпиады

Участники призывают мир отказаться от Игр
Olympics Токио-2020
5 сентября 16:52
В Токио прошла акция протеста против олимпийского движения в день закрытия Паралимпиады
фото - Reuters

В Токио, Япония, прошла акция протеста против олимпийского движения. Более двух десятков человек скандируют призывы вовсе отказаться от проведения Олимпийских и Паралимпийских игр. Об этом сообщает ТАСС.

5 сентября в стране проходит церемония закрытия Паралимпиады-2020.

Олимпийские игры-2020, перенесенные на год из-за пандемии коронавируса, прошли с 24 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские игры – с 24 августа по 5 сентября.

Украина в медальном зачете заняла место в 10-ке.

 

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Olympics

В Токио прошла церемония закрытия Паралимпиады
В Токио прошла церемония закрытия Паралимпиады
Токио-2020
5 сентября 17:30
В Токио прошла акция протеста против олимпийского движения в день закрытия Паралимпиады
В Токио прошла акция протеста против олимпийского движения в день закрытия Паралимпиады
Токио-2020
5 сентября 16:52
Гутцайт: «Допинг – это проблема, у нас сейчас плохая кредитная история в мире в этом плане»
Гутцайт: «Допинг – это проблема, у нас сейчас плохая кредитная история в мире в этом плане»
5 сентября 14:21
Украинец Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады-2020
Украинец Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады-2020
Токио-2020
5 сентября 12:53
Украина – в топ-6 медального зачета Паралимпиады-2020
Украина – в топ-6 медального зачета Паралимпиады-2020
Токио-2020
5 сентября 10:00
Украина осталась без золотых медалей в предпоследний день Паралимпиады
Украина осталась без золотых медалей в предпоследний день Паралимпиады
Токио-2020
4 сентября 15:33
Очередной день Паралимпийских игр-2020 принес Украине еще десять медалей
Очередной день Паралимпийских игр-2020 принес Украине еще десять медалей
Токио-2020
3 сентября 16:27
Украинец Остапченко стал паралимпийским чемпионом
Украинец Остапченко стал паралимпийским чемпионом
Токио-2020
3 сентября 13:59
Трусов принес очередную медаль Украине на Паралимпийских играх в Токио
Трусов принес очередную медаль Украине на Паралимпийских играх в Токио
Токио-2020
3 сентября 12:53
Все новости

Популярные новости

Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио
Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио
Olympics Токио-2020
31 августа 16:40
58
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
История
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
Бокс Профессиональный бокс
31 августа 12:52
12
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
4 сентября 07:17
17
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Бокс Профессиональный бокс
2 сентября 11:10
30
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
История
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
Бокс Профессиональный бокс
5 сентября 11:20
2
Сломали ринг, порвали канаты и продолжили драться спустя 2 часа. Экс-соперник Джошуа одержал самую безумную победу в карьере
Сломали ринг, порвали канаты и продолжили драться спустя 2 часа. Экс-соперник Джошуа одержал самую безумную победу в карьере
Бокс Профессиональный бокс
31 августа 10:43
2
Все новости