В Токио прошла церемония закрытия Паралимпиады

Сборная Украины заняла шестое место в медальном зачете

Фото: Reuters

В Токио (Япония) прошла торжественная церемония закрытия Паралимпийских игр-2020.

Паралимпийские игры, перенесенные на год из-за коронавируса, прошли с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

Сборная Украины заняла 6-е место в медальном зачете. Украинские спортсмены завоевали 98 медалей (24 золота, 47 серебра, 27 бронзы).

Это второй результат в истории Паралимпиад для Украины. Больше было только в 2016 году в Рио (117).

Победу в медальном зачете одержала сборная Китая c 207 медалями.

В Токио прошла акция протеста против олимпийского движения.