В Токио разыграли первое в истории олимпийское золото в скейтбординге

Фото: пресс-служба Токио-2020

В Токио завершились первые в истории Олимпийских игр соревнования в скейтбординге.

Победителем стал японец Юто Хоригомэ, который сумел опередить бразильца Келвина Хифлера, выигравшего серебро, американец Джаггер Итон завоевал бронзу.

What was your favourite outfit at the #Tokyo2020#Skateboarding today? #UnitedByEmotion | #StrongerTogether | #Olympics