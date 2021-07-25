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В Токио разыграли первое в истории олимпийское золото в скейтбординге
Победителем соревнований стал местный спортсмен
09:22
Фото: пресс-служба Токио-2020
В Токио завершились первые в истории Олимпийских игр соревнования в скейтбординге.
Победителем стал японец Юто Хоригомэ, который сумел опередить бразильца Келвина Хифлера, выигравшего серебро, американец Джаггер Итон завоевал бронзу.
What was your favourite outfit at the #Tokyo2020#Skateboarding today? #UnitedByEmotion | #StrongerTogether | #Olympics— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 25, 2021
Золото Хоригомэ стало третьим для Японии. Хозяева ОИ возглавили медальный зачет.
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