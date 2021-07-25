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В Токио разыграли первое в истории олимпийское золото в скейтбординге

Победителем соревнований стал местный спортсмен
Olympics Токио-2020
09:22
В Токио разыграли первое в истории олимпийское золото в скейтбординге
Фото: пресс-служба Токио-2020

В Токио завершились первые в истории Олимпийских игр соревнования в скейтбординге.

Победителем стал японец Юто Хоригомэ, который сумел опередить бразильца Келвина Хифлера, выигравшего серебро, американец Джаггер Итон завоевал бронзу.


 

Золото Хоригомэ стало третьим для Японии. Хозяева ОИ возглавили медальный зачет.

Сергей Остапенко
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