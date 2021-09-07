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В Японии рассчитывают провести зимнюю Олимпиаду-2030
Игры готов принять город Саппоро
13:23
фото - ЦСН
Глава Организационного комитет Олимпийских игр-2020 Сеико Хашимото высказался о проведении в Японии еще одной Олимпиады. Функционер рассчитывает что заявка города Саппоро победит в голосовании за место проведения зимней Олимпиады-2030.
«В 2030-м с Саппоро у нас есть кандидат на проведение зимних Игр. Надеюсь, это воплотится в жизнь.
Если возможно, в ближайшем будущем мы будем надеяться, что Япония сможет принять еще одни летние Игры».
Напомним, недавно в Токио прошла церемония закрытия Паралимпиады.
Во время нее на улицах города собрались протестующие против Игр.