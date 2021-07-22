За день до открытия Олимпиады в Токио зафиксировано рекордное количество заражений коронавирусом

С зимы цифра не превышала 1900 человек

фото - Outlook India

За день до церемонии открытия Олимпийских игр-2020 в Токио, Япония, зафиксировано рекордное количество новых заражений коронавирусом, начиная с января 2020 года.

22 июля в Токио случилось 1979 случаев заражения. По информации экспертов в области здравоохранения, в августе число заражений может составить до 2600 человек в день. Об этом сообщает Kyodo.

Недавно стало известно, что в случае нового всплеска Олимпиаду отменят.