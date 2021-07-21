Оргкомитет Токио-2020 рассмотрит вариант отмены Игр, в случае ухудшения ситуации с коронавирусом

Заболеваемость в Японии продолжает расти

фото - ВВС

Генеральный директор оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто заявил, что Олимпиада может быть отменена в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Японии. Слова функционера приводит Sky Sports.

«Мы не можем предсказать, какое будет количество случаев заражения коронавирусом. Поэтому мы проведем обсуждение, если будет всплеск. Мы договорились, что, исходя из ситуации с коронавирусом, мы снова созовем пятисторонние переговоры. На данный момент заболеваемость коронавирусом может расти или падать, поэтому мы подумаем о том, что нам следует делать, когда возникнет такая ситуация».

Недавно в Японии был зафиксирован новый антирекорд.

Отметим, что до церемония открытия осталось несколько дней. Смотрите трансляцию грандиозного события вместе с XSPORT 23 июля, начиная с 14:00.