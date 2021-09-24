«Это медали, наверное, всех поколений». Савчук и Федина – об историческом выступлении на Олимпиаде

В Токио наши синхронистки завоевали две бронзы

Эксклюзив

Марта Федина и Анастасия Савчук / Фото - НОК

Олимпийские игры в Токио стали историческими для нашего артистического плавания – Украина завоевала в Японии свои первые медали в этом виде спорта.

Он представлен на Играх с 1984 года, наши спортсменки стабильно выступают на Олимпиаде с 2000-го и вот, спустя 21 год, им удалось подняться на пьедестал. И сделать это дважды.

Если на чемпионатах мира разыгрывается по 10 комплектов наград, то на Олимпиаде – всего два: в дуэте и группе, суммарно за техническую и произвольную программы.

Для большинства наших девочек эти Игры стали первыми в жизни, толькоранее уже выступали на главных стартах четырех(пяти)летия. Но, по словам Савчук в программе, переживание все равно присутствовало, хоть атмосфера в Токио, как бы иронично это ни звучало, была домашней.

«Мы были готовы еще в прошлом году перед Олимпиадой, у нас было много этапов Мировой серии, мы были готовы. Когда узнали, что карантин и Олимпийские игры перенесли, то мы расстроились. Мы не знали будут они или нет, не знали, что делать дальше. Но, получилось, что этот год нам пошел на пользу – мы полностью поменяли программу. Мы все изменили: у нас новая группа, новый дуэт, купальники новые. Для нашей команды карантин пошел на пользу. Это был очень тяжелый год, в принципе тяжелые два года. Когда мы уезжали из Украины, из Харькова, то никаких особенных волнений не было. А когда уже мы приехали в Японию, вышли и нас начало встречать очень много людей, тогда ты начинаешь осознавать, понимать понимать, что уже на Олимпийских играх, уже приехал. Я уже ближе к старту начала немного переживать. Как такового страха выступать не было, так как не было зрителей. Как по мне, то без зрителей легче выступать. Сразу появляются ощущения, что мы дома. У нас на чемпионат Украины приходят только родители. Ты выходишь и просто выступаешь».

Савчук на Играх выступала и в группе, и в дуэте – с. Они выступают вместе с 2018 года, поднимались на пьедесталы чемпионатов и Европы, и мира. А здесь – бронза Олимпиады. На дебютных для Фединой Играх.

«Это мои первые Олимпийские игры. Не могу выделить одно, что меня удивило – удивляло все. Все было необычное, красивое и интересное. Удивлялась, наверное, от каждой мелочи. Безумно приятно быть частичкой этого праздника. Безусловно, это огромная гордость. Наконец-то она, спустя 21 год, эта медаль в Украине. Ответственность эта медаль тоже добавляет – теперь нельзя никаких движений вправо-влево. Теперь нужно еще лучше показывать результат, больше удивлять, подниматься только выше и выше».

И если Фединой не с чем сравнивать, то Савчук отмечает – в Японии подготовились к соревнованиям намного лучше, нежели это было в Рио-де-Жанейро, где были огромные проблемы с бассейнами.

«В Рио было такое, что цвела вода в выступательном бассейне. Если не ошибаюсь, мы тогда всего один раз потренировались. А еще там была жутко холодная вода – невозможно было тренироваться. Да и с тренировочным временем тоже были проблемы. Сейчас же было больше бассейнов и тренировок больше. В расписании было по три тренировки в день, но они были короткие по часу, по полтора часа. Ездить в гостиницу по 40 минут туда и обратно – неудобно. И иногда между тренировками мы оставались в бассейне. Бывало, что и спали на кариматах в залах».

Эти медали особы не только тем, что стали первыми в артистическом плавании для Украины в истории, но и тем, что наши девушки оставили позади японок, хозяев соревнований. А это, как вы понимаете, всегда очень и очень непросто. Федина призналась – бронза в дуэте дала понять, что и таких соперниц можно побеждать.

«Мы группе мы уже верили, что сможем обойти японцев у них дома. Первая медаль нас окрылила. У нас появилось больше желания и силы. Хотя, казалось бы, соревнования движутся к концу, мы уже очень долго не были дома, устали без выходных. Но, все равно находились силы подниматься и делать еще что-то, делать еще больше и больше. Поэтому победа нас подзарядила. Не могу сказать какая медаль далась сложнее. Две медали были добыты очень тяжело и большим трудом. Но, наверное, первая. Так как ты не знал, как все будет проходить, не знал в какой обстановке. Я не могу сказать, что в группе она далась намного легче. Не было, что одна легче, а вторая тяжелее. Просто в дуэте она была первая, мы открывали соревнования. Поэтому, возможно, она была тяжелее».

И по завершению соревнований Савчук и Федина сходятся во мнении – это не только их медали, не только медали тех, кто выступал в Токио: их, Влады и Марины Алексеевых, Катерины Резник, Алины Шинкаренко, Ксении Сидоренко и Елизаветы Яхно – это медали и предыдущих поколений. Поскольку в таком виде спорта, как артистической плавание, репутация команды порой значит намного больше, чем ее текущее выступление.

Савчук: «Медали в Токио исторические, что в группе, что в дуэте. Это медали, наверное, всех поколений. Очень было много поколений до нас. Этот путь пробивался многими годами. Очень было сложно держать планку и не упасть духом. Мы верили, что мы можем доказать всему миру, что Украина очень сильная. Эту медаль мы выиграли для всех».

Федина: «Теперь нет права подвести людей, которые в тебя верили, подвести все поколения, которые добивались этой медали. Ответственность очень большая лежит на плечиках».

Две бронзовые награды в Токио. Париж уже через три года. Посмотрим, как нашим девушка удастся проявить себя там. Выглядит так, что они не собираются понижать планку.

Беседовал Денис СЕДАШОВ

Автор текста Сергей ЛУКЬЯНЕНКО