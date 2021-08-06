В борьбе за еще одну медаль. Команда Украины в артистическом плавании стала третьей в технической программе

Федина и Савчук ранее завоевали бронзу в соревнованиях дуэтов

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Команда Украины в артистическом плавании Олимпиаде-2020 завершила техническую программу в топ-3.



Марта Федина, Анастасия Савчук, Катерина Резник, Алина Шинкаренко, Элизавета Яхно, Владислава Алексиива и Марина Алексиива с результатом 94,2685 расположились следом за командами ОКР и Китая.

Завтра, 7 августа, в 13:30 по киевскому времени пройдет соревнование в произвольной программе. По сумме баллов будут определены обладательницы медалей Олимпийских игр-2020.

Напомним, что в Федина и Савчук завоевали бронзу в дуэте.