Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 9
Завтра 10
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Монако - Нант 1:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Металлист-1925 - Черноморец 3:2 Окончен
Теннис (1 событие из 18) показать все
ATP 2021 (Washington, USA)
Календарь Таблица
02:00 Рафаэль Надаль - Lloyd Harris 1:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Лион - Брест -:- Запланирован
22:00 Труа - ПСЖ -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Горняк-Спорт - Кривбасс -:- Запланирован
16:30 Кремень - Полесье -:- Запланирован
18:30 Агробизнес - Авангард -:- Запланирован
18:30 Прикарпатье - Металлист -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Рух - Верес -:- Запланирован
19:30 СК Днепр-1 - ФК Мариуполь -:- Запланирован
19:30 Шахтер - Александрия -:- Запланирован
Футбол (10 событий из 15) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Мец - Лилль -:- Запланирован
21:45 Монпелье - Марсель -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Подолье - ВПК-Агро -:- Запланирован
17:00 Альянс - Волынь -:- Запланирован
17:00 Нива Т - Олимпик -:- Запланирован
18:00 Нива Т - Минай -:- Запланирован
18:00 Николаев - Полесье -:- Запланирован
18:00 Прикарпатье - Металлист-1925 -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Заря - Динамо -:- Запланирован
19:30 Ворскла - ФК Львов -:- Запланирован

В борьбе за еще одну медаль. Команда Украины в артистическом плавании стала третьей в технической программе

Федина и Савчук ранее завоевали бронзу в соревнованиях дуэтов
Olympics Токио-2020
6 августа 15:06
В борьбе за еще одну медаль. Команда Украины в артистическом плавании стала третьей в технической программе
Фото: Getty Images

Команда Украины в артистическом плавании Олимпиаде-2020 завершила техническую программу в топ-3.

Марта Федина, Анастасия Савчук, Катерина Резник, Алина Шинкаренко, Элизавета Яхно, Владислава Алексиива и Марина Алексиива с результатом 94,2685 расположились следом за командами ОКР и Китая.

Завтра, 7 августа, в 13:30 по киевскому времени пройдет соревнование в произвольной программе. По сумме баллов будут определены обладательницы медалей Олимпийских игр-2020.

Напомним, что в Федина и Савчук завоевали бронзу в дуэте.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Украины (синхронное плавание) Марта Федина Анастасия Савчук

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Спорт – вне политики». Федина и Савчук признались, что соперницы из России – их лучшие подружки
«Спорт – вне политики». Федина и Савчук признались, что соперницы из России – их лучшие подружки
Olympics Токио-2020
5 августа 12:50
2
Организаторы Токио-2020 извинились перед Украиной за «россиянок» Федину и Савчук
Организаторы Токио-2020 извинились перед Украиной за «россиянок» Федину и Савчук
Olympics Токио-2020
5 августа 08:33
Савчук и Федина: «Чувствуем, что мы сделали историю»
Савчук и Федина: «Чувствуем, что мы сделали историю»
Olympics Токио-2020
4 августа 21:58
Украинских синхронисток Федину и Савчук представили спортсменками от России на церемонии награждения
Украинских синхронисток Федину и Савчук представили спортсменками от России на церемонии награждения
Olympics Токио-2020
4 августа 17:41
Федина и Савчук принесли Украине первую в истории олимпийскую медаль в артистическом плавании
Федина и Савчук принесли Украине первую в истории олимпийскую медаль в артистическом плавании
Olympics Токио-2020
4 августа 15:00
1
Можем выиграть сразу пять медалей, две – уже точно! За кем из украинцев следить на Олимпиаде 4-го августа
Превью Можем выиграть сразу пять медалей, две – уже точно! За кем из украинцев следить на Олимпиаде 4-го августа
Olympics Токио-2020
4 августа 09:56

Новости: Артистическое плавание

В борьбе за еще одну медаль. Команда Украины в артистическом плавании стала третьей в технической программе
В борьбе за еще одну медаль. Команда Украины в артистическом плавании стала третьей в технической программе
Токио-2020
6 августа 15:06
«Спорт – вне политики». Федина и Савчук признались, что соперницы из России – их лучшие подружки
«Спорт – вне политики». Федина и Савчук признались, что соперницы из России – их лучшие подружки
Токио-2020
5 августа 12:50
Организаторы Токио-2020 извинились перед Украиной за «россиянок» Федину и Савчук
Организаторы Токио-2020 извинились перед Украиной за «россиянок» Федину и Савчук
Токио-2020
5 августа 08:33
Савчук и Федина: «Чувствуем, что мы сделали историю»
Савчук и Федина: «Чувствуем, что мы сделали историю»
Токио-2020
4 августа 21:58
Украинских синхронисток Федину и Савчук представили спортсменками от России на церемонии награждения
Украинских синхронисток Федину и Савчук представили спортсменками от России на церемонии награждения
Токио-2020
4 августа 17:41
Федина и Савчук принесли Украине первую в истории олимпийскую медаль в артистическом плавании
Федина и Савчук принесли Украине первую в истории олимпийскую медаль в артистическом плавании
Токио-2020
4 августа 15:00
Савчук и Федина – третьи в квалификации технической программы
Савчук и Федина – третьи в квалификации технической программы
Токио-2020
3 августа 15:39
Дуэт Федины и Савчук стал третьим в квалификации Токио-2020
Дуэт Федины и Савчук стал третьим в квалификации Токио-2020
Токио-2020
2 августа 16:11
Чемпионка Европы Федина: «Ответственность перед всеми фанатами немного пугает»
Эксклюзив
Чемпионка Европы Федина: «Ответственность перед всеми фанатами немного пугает»
Токио-2020
23 июля 21:47
Все новости

Популярные новости

Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Послесловие
Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Olympics Токио-2020
1 августа 11:40
7
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
3
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
MMA
31 июля 18:22
20
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
31 июля 19:21
1
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
2
Все новости