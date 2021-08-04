Савчук и Федина – третьи в квалификации технической программы
Федина и Савчук принесли Украине первую в истории олимпийскую медаль в артистическом плавании
Украинки стали бронзовыми призерами Игр в Токио
4 августа 15:00
Фото: Reuters
Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук взяли бронзу Олимпийских игр в Токио в соревнованиях дуэтов. Это первая в истории Украины олимпийская медаль в артистическом плавании.
Олимпийскими чемпионками среди дуэтов стали представительницы ОКР Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина. Серебро завоевали китаянки Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь.
Олимпийские игры. Токио (Япония)
Синхронное плавание. Дуэты
1. Светлана Ромашина – Светлана Колесниченко (ОКР) – 195,9079
2. Хуан Сюэчэнь – Сунь Вэньянь (Китай) – 192,4499
3. Марта Федина – Анастасия Савчук (Украина) – 189,4620
Первую золотую медаль Украине на Олимпийских Играх в Токио принес Жан Беленюк.