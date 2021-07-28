20 легкоатлетов отстранили от Олимпийских игр. Среди них три украинца

Спортсмены не соблюдали антидопинговые правила

Фото: AIU

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) не допустил 20 спортсменов к Олимпийским играм 2020 в Токио.



Легкоатлетов, среди которых три украинца, не допустили за несоблюдение пункта 15 антидопинговых правил, согласно которому спортсмен должен пройти три допинг-теста во внесоревновательный период с интервалом не менее трех недель в течение 10 месяцев.

Больше всех отстраненных у сборной Нигерии – 10 легкоатлетов.

Отметим, что имена всех 20 спортсменов пока неизвестны.