Причина не в COVID или допинге. Алжирский дзюдоист снялся с Олимпиады, узнав имя соперника
20 легкоатлетов отстранили от Олимпийских игр. Среди них три украинца
Спортсмены не соблюдали антидопинговые правила
21:03
Фото: AIU
Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) не допустил 20 спортсменов к Олимпийским играм 2020 в Токио.
Легкоатлетов, среди которых три украинца, не допустили за несоблюдение пункта 15 антидопинговых правил, согласно которому спортсмен должен пройти три допинг-теста во внесоревновательный период с интервалом не менее трех недель в течение 10 месяцев.
Больше всех отстраненных у сборной Нигерии – 10 легкоатлетов.
Отметим, что имена всех 20 спортсменов пока неизвестны.
Комментарии 0