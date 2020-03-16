ФЛАУ второй раз подряд признала Магучих и Проценко лучшими легкоатлетами месяца

Высотники два месяца подряд лидируют в украинской легкой атлетике





Федерация легкой атлетики Украины на официальном сайте сообщила, что в феврале лучшими легкоатлетами стали прыгуны в высоту Ярослава Магучих и Андрей Проценко.

В феврале Магучих победила на турнире в Банской-Быстрице с абсолютным рекордом Украины и лучшим результатом сезона в мире 0150 2.06 м. Также Магучих выиграла чемпионат Украины с результатом в 2.00 м.

В феврале Проценко завоевал бронзу на турнире в Банской-Быстрице с результатом 2.28, победил на чемпионате Украины с таким же результатом и завоевал серебро на турнире в польском Торуне.

Отметим, что Магучих и Проценко ранее признавались лучшими легкоатлеткой и легкоатлетом в Украине в январе.

Напомним, ранее Украина стала шестой в общем зачете чемпионата Европы в помещении.