Хассан установила новый мировой рекорд в беге на 10000 метров

Сифан Хассан / Фото: instagram.com/sifanhassan

Легкоатлетка из Нидерландов Сифан Хассан побила мировой рекорд в беге на 10 000 метров на соревнованиях в Хенгело, Нидерланды.



На Мемориале Фанни Бланкерс-Кун Хассан преодолела 10 км за 29 минут и 6,82 секунды. Нидерландка более чем на 10 секунд превзошла предыдущее достижение, которое принадлежало Алмаз Аяне из Эфиопии. На ОИ в Рио-де-Жанейро в августе 2016 года Аяна пробежала дистанцию за 29 минут и 17,45 секунды.

Back in the stadium where she set her European 10,000m record last October, @SifanHassan smashes world 10,000m record with 29:06.82 in Hengelo.



