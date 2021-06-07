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Хассан установила новый мировой рекорд в беге на 10000 метров

Голландка превзошла предыдущее достижение более чем на 10 секунд
Легкая атлетика
21:03
Хассан установила новый мировой рекорд в беге на 10000 метров
Сифан Хассан / Фото: instagram.com/sifanhassan

Легкоатлетка из Нидерландов Сифан Хассан побила мировой рекорд в беге на 10 000 метров на соревнованиях в Хенгело, Нидерланды.

На Мемориале Фанни Бланкерс-Кун Хассан преодолела 10 км за 29 минут и 6,82 секунды. Нидерландка более чем на 10 секунд превзошла предыдущее достижение, которое принадлежало Алмаз Аяне из Эфиопии. На ОИ в Рио-де-Жанейро в августе 2016 года Аяна пробежала дистанцию за 29 минут и 17,45 секунды.

Хассан не стала сдерживать эмоций после своего достижения. Нидерландку цитирует World Athletics:

Ничего себе! Побить этот мировой рекорд сегодня здесь, в Хенгело, – это то, о чем я могла только мечтать. Это отличное подтверждение той тяжелой работы, которую мы проделали, готовясь к поездке в Токио. Очень рада разделить это достижение со своими поклонниками в Нидерландах. Я так счастлива!

Напомним, что четырехкратный победитель Олимпийских Игр Мо Фарах намерен завершить карьеру после Токио-2020.

Олег Шумейко-младший
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Сифан Хассан

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