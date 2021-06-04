4 марта в польском Торуне стартует чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении
Легендарный стайер Фарах завершит спортивную карьеру после Игр в Токио
Четырехкратный олимпийский чемпион назвал главную причину своего решения
11:41
Мо Фарах / Фото - black-history-bootleg.orgЧетырехкратный олимпийский чемпион по легкой атлетике британец Мо Фарах сообщил, что завершит карьеру после летней Олимпиады в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа.
Цитирует Фараха Times Sport в своем Twitter.
«Знаю, я уже говорил это прежде. Но я говорю серьезно. Если вынести за скобки Олимпиаду, я, может, пробегу один или два марафона, и на этом всё. Мне нужно проводить больше времени с детьми».
Напомним, 38-летний Фарах является четырехкратным олимпийским чемпионом 2012 и 2016 годов (в беге на 5000 и на 10 000 метров), а также шестикратным чемпионом мира и семикратным триумфатором континентальных первенств в беге на длинные дистанции.
Накануне украинец Андрей Проценко завоевал бронзовую медаль в прыжках в высоту на втором этапе Бриллиантовой лиги в Дохе (Катар).
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