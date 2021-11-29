Как выглядит Юлия Левченко в образе поп-звезды 90-х
Левченко: «Когда продолжила выступать после Олимпиады-2020, снова что-то не получалось»
Титулованная легкоатлетка – о завершении сезона
14:54
Юлия Левченко / Фото - ФЛАУСеребряный призер чемпионата мира-2017, украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко рассказала о завершении сезона-2021.
У вас закончился сезон и вы уехали в отпуск. Это правда, что во время отдыха вы рискнули прыгнуть с парашютом?
«Я прыгала не с парашютом, а на параглайдинге. Там нет эффекта свободного падения, и на это я была еще готова согласиться. На парашют пока не могу отважиться».
«Закончился сезон, и было тяжело выйти из этого вихря переживаний. После Олимпийских игр я решила, что продолжу сезон, пойду в бой – на все соревнования. Но когда продолжила выступать, снова что-то не получалось».
«Все время думала, как поступить, было тяжело морально. Я даже не была уверена, что хочу на отдых. Казалось, что нужно побыть дома, в тихой обстановке. Но в отпуск мы поехали маленькой компанией, и мне все понравилось».
Накануне Левченко опубликовала на своей странице в Instagram новую фотографию, что стало поводом для множества восхищенных комплиментов.
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