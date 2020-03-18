Пресс и осиная талия. Левченко восхитила фигурой в купальнике
Левченко в купальнике одарила фирменной улыбкой
Украинская легкоатлетка продолжает делиться фотографиями из отпуска
18 марта 17:20
Юлия ЛевченкоЗвездная легкоатлетка Юлия Левченко продолжает наслаждаться своим отдыхом в Египте. 23-летняя прыгунья в высоту делится яркими снимками в своих социальных сетям, однако, непонятно, что больше восхищает поклонников красавицы-спортсменки: ее белоснежная улыбка или красивая фигура:
Ранее XSPORT.ua опубликовал свежий снимкой экс-невесты Владимира Кличко Хайден Панеттьери, которым звезда Голливудских фильмов озадачила своих подписчиков.