Левченко: «Отсутствие Степаненко может стать большой потерей для сборной Украины»
Пресс и осиная талия. Левченко восхитила фигурой в купальнике
Украинская легкоатлетка отправилась на отдых
15 марта 09:31
Юлия ЛевченкоУкраинская прыгунья в высоту Юлия Левченко известна не только своими спортивными достижениями, а и восхитительными внешними данными, что девушка и подтвердила своей свежей публикацией в Instagram. На фото, сделанном в Египте, красавица-легкоатлетка позирует в купальнике и демонстрирует стройную фигуру:
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