Основная конкурентка Магучих и Геращенко получила травму
Магучих с лучшим результатом сезона выиграла чемпионат Украины по прыжкам в высоту
Геращенко – вторая, Левченко – четвертая
20:58
Ярослава Магучих / фото - worldathletics
С 18 по 20 июня в Луцке проходит чемпионат Украины по легкой атлетике.
Серебряный призер чемпионата мира-2019, Ярослава Магучих с персональным лучшим результатом сезона (2 метра) стала новой чемпионкой Украины по прыжкам в высоту.
Следом идет Ирина Геращенко, которой покорилась высота в 1,96 м, а тройку лидеров замкнула Оксана Окунева с результатом 1,94 м.
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Напомним, Килипко установила новый рекорд Украины и завоевала олимпийскую лицензию.
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