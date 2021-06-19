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Магучих с лучшим результатом сезона выиграла чемпионат Украины по прыжкам в высоту

Геращенко – вторая, Левченко – четвертая
Легкая атлетика
20:58
Магучих с лучшим результатом сезона выиграла чемпионат Украины по прыжкам в высоту
Ярослава Магучих / фото - worldathletics

С 18 по 20 июня в Луцке проходит чемпионат Украины по легкой атлетике.

Серебряный призер чемпионата мира-2019, Ярослава Магучих с персональным лучшим результатом сезона (2 метра) стала новой чемпионкой Украины по прыжкам в высоту.

Следом идет Ирина Геращенко, которой покорилась высота в 1,96 м, а тройку лидеров замкнула Оксана Окунева с результатом 1,94 м.

Смотрите прямую трансляцию чемпионата Украины по легкой атлетике на XSPORT.

Напомним, Килипко установила новый рекорд Украины и завоевала олимпийскую лицензию.

Михаил Рыбак
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Ярослава Магучих Юлия Левченко Ирина Геращенко

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