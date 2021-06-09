Мазур на турнире в Финляндии завоевал золото, отомстив сопернику за отобранную медаль на ЧЕ

Украинец стал лучшим в секторе прыжков в Турку

Владислав Мазур / фото - НОК

На турнире в Турку, Финляндия, Paavo Nurmi Games, который входит в серию World Athletics Сontinental Tour Gold, украинцы завоевали 2 медали. Бронзовую награду выиграла Юлия Левченко, а в секторе прыжков в длину лучшим стал Владислав Мазур.

Украинец соревновался за золото с финном Кристианом Пулли. Этот же соперник на чемпионате Европы в помещении в заключительно попытке обошел личный рекорд Владислава (8,14 метров) и занял 3-ю ступень пьедестала.

На турнире в Турку Пулли вновь лидировал по ходу соревнований, однако в свое 5-й попытке Мазур опередил финна, а в заключительной улучшил результат и стал первым, прыгнув на 7,90 метров.

Анастасия Пташкина стала чемпионкой турнира в Копенгагене, Дания, в секторе прыжков в длину.