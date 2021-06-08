Пташкина победила на турнире в Коппенгагене, Левченко стала третьей в Турку

Украинки в разных секторах показали лучшие личные результаты сезона

Татьяна Пташкина / фото - @gathleticsua

На международных соревнования в Коппенгагене, Дания, в секторе тройных прыжков лучший результат продемонстрировала Татьяна Пташкина. Украинка с лучшим личным результатом в сезоне – 13,63 метра завоевала золотую медаль Copenhagen Athletic Games.

В Турку, Финляндия, в тот же день проходили соревнования World Athletic Continental Tour. Украинка Юлия Левченко прыгнула в высоту на 1 метр и 91 сантиметров. Этого результата хватило для бронзовой медали турнира.