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Пташкина победила на турнире в Коппенгагене, Левченко стала третьей в Турку

Украинки в разных секторах показали лучшие личные результаты сезона
Легкая атлетика
8 июня 23:02
Пташкина победила на турнире в Коппенгагене, Левченко стала третьей в Турку
Татьяна Пташкина / фото - @gathleticsua

На международных соревнования в Коппенгагене, Дания, в секторе тройных прыжков лучший результат продемонстрировала Татьяна Пташкина. Украинка с лучшим личным результатом в сезоне – 13,63 метра завоевала золотую медаль Copenhagen Athletic Games.

В Турку, Финляндия, в тот же день проходили соревнования World Athletic Continental Tour. Украинка Юлия Левченко прыгнула в высоту на 1 метр и 91 сантиметров. Этого результата хватило для бронзовой медали турнира.

Днем ранее в Праге другая прыгунья в высота выиграла мемориал Йозефа Одложила.
Антон Кривенко
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Юлия Левченко

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