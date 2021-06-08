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Пташкина победила на турнире в Коппенгагене, Левченко стала третьей в Турку
Украинки в разных секторах показали лучшие личные результаты сезона
8 июня 23:02
Татьяна Пташкина / фото - @gathleticsua
На международных соревнования в Коппенгагене, Дания, в секторе тройных прыжков лучший результат продемонстрировала Татьяна Пташкина. Украинка с лучшим личным результатом в сезоне – 13,63 метра завоевала золотую медаль Copenhagen Athletic Games.
В Турку, Финляндия, в тот же день проходили соревнования World Athletic Continental Tour. Украинка Юлия Левченко прыгнула в высоту на 1 метр и 91 сантиметров. Этого результата хватило для бронзовой медали турнира.Днем ранее в Праге другая прыгунья в высота выиграла мемориал Йозефа Одложила.
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