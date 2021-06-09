Мировой рекорд в беге на 10 километров продержался 2 дня

Предыдущее достижение не могли побить 5 лет

Летесенбет Гидей / фото - World Athletics

Эфиопская бегунья Летесенбет Гидей установила новый мировой рекорд в беге на 10000 метров на турнире в нидерландском Хенгело.

Отметим, что предыдущий рекорд был установлен ее соотечественницей Сифан Хассан всего 2 дня назад.

Результат спортсменки составил 29 минут и 1,03 секунды, что быстрее предыдущего достижения на 5 секунд.

23-летняя Гидей – серебряный призер ЧМ-2019 в беге на 10 000 м, пятикратная чемпионка мира по кроссу.

Украинка Татьяна Пташкина победила на турнире в Коппенгагене.