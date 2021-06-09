Хассан установила новый мировой рекорд в беге на 10000 метров
Мировой рекорд в беге на 10 километров продержался 2 дня
Предыдущее достижение не могли побить 5 лет
10:01
Летесенбет Гидей / фото - World Athletics
Эфиопская бегунья Летесенбет Гидей установила новый мировой рекорд в беге на 10000 метров на турнире в нидерландском Хенгело.
Отметим, что предыдущий рекорд был установлен ее соотечественницей Сифан Хассан всего 2 дня назад.
Результат спортсменки составил 29 минут и 1,03 секунды, что быстрее предыдущего достижения на 5 секунд.
23-летняя Гидей – серебряный призер ЧМ-2019 в беге на 10 000 м, пятикратная чемпионка мира по кроссу.
Украинка Татьяна Пташкина победила на турнире в Коппенгагене.
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