От него ждали медали Олимпиады, но он нарушил допинг-правила. После возвращения в страну его застрелили

Пока неизвестно, связаны ли эти события между собой

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Алекс Киньонес / Фото - by Alexander Hassenstein/Getty Images for IAAF

Это неожиданная и ужасная новость для Эквадора. Их лучшего спринтера в истории обнаружили мертвым. Алекса Киньонеса и его друга певца Аркадиа Хохайро застрелили.

Произошло это вечером 22 октября. Парни прогуливались по улице портового города Гуаякиль, как внезапно, по информации очевидцев, рядом остановилась машина. Из нее вышли несколько человек, одетых в форму, похожую на форму полиции.

Они застрелили Киньонеса и Хохайро.

Это был четвертый день чрезвычайного положения в стране. Президент Эквадора принял решения ввести его для снижения уровня преступности, чтобы улицы страны стали более безопасными.

Военные и полицейский проводили совместные операции в нескольких провинциях Эквадора, особенно в прибережном районе Гуаяса и его столице Гуаякиле, где за последние недели произошло несколько случаев насильственной смерти. К сожалению, в этой конкретной ситуации подобное решение не помогло.

«Мое сердце разбито, я не могу найти слов, чтобы описать пустоту, которую чувствую. Не могу поверить в это. Сколько мы будем продолжать жить в окружении зла и незащищенности? Покойся с миром, дорогой Алекс, я буду скучать по тебе всю жизнь».

Так на произошедшее отреагировал президент федерации спорта провинции Гуайас Роберто Ибаньес.

В министерстве спорта Эквадора «с глубокой болью подтвердили убийство Алекса Киньонеса, лучшего спринтера в истории страны». И добавили, что компетентные органы сейчас проводят расследование по делу.

«Сегодня мы потеряли великого атлета, человека, который заставлял нас мечтать, за которого мы искренне переживали».

Киньонес является обладателем национальных рекордов на дистанциях 100, 200 и 400 метров. Он завоевал бронзовую медаль чемпионата мира-2019, входил в топ-5 сезона Бриллиантовой лиги того же года, а в 2012 пробился в финал Олимпийских игр в Лондоне.

Помимо этого, спринтер завоевал лицензию и в Токио, но так там и не выступил, хотя присутствовал на церемонии открытия и до последнего надеялся, что его апелляцию удовлетворят.

«Я хочу извиниться за произошедшее перед всеми эквадорцами. Даже не знаю что сказать и как это объяснить. Это была непроизвольная и случайная ошибка, которую допустил человек, порученный отвечать за обновление информации о наших перемещениях».

1 июля Подразделение профессиональной этики в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit), которое является независимой организацией по борьбе с допингом в легкой атлетике, объявило о 12-месячной дисквалификации эквадорского спринтера.

Причина – три ошибки в обновлении геолокации для антидопингового контроля. То есть, допинг-офицеры прибыли на место, которое он обозначил как место своего пребывания, но Киньонеса там не было.

Эта дисквалификация делала невозможным его выступление в Токио. Спортсмен подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, но получил отказ. Киньонес надеялся до последнего, даже прилетел в столицу Японии и был частью команды во время церемонии открытия. Вот только выступить на этом стадионе не сумел.

Для эквадорцев он был главной надеждой на медаль в легкой атлетике. И хоть страна взяла два золота и одно серебро, но они были в велоспорте и тяжелой, а не легкой атлетике.

Алекс верил, что Токио станет его звездным часом. В Лондоне-2012 он продемонстрировал свой потенциал, но затем столкнулся с психологическими проблемами, поссорился с тренером и завершил карьеру, даже не отбирался в Рио.

В 2017 году он решился вернуться, но уже с другим подходом. Киньонес снова попал в сборную, а в 2019 вышел на пик своей карьеры.

«Два года назад я не хотел возвращаться, но сделал это благодаря поддержке коллег. А сейчас стою на пьедестал чемпионата мира».

После такого достижения он подписал контракт с «Барселоной» и был признан лучшим спортсменом года в стране. И готовился красиво попрощаться со спортом:

«В Токио я собираюсь завершить карьеру с размахом».

В Японии он так и не выступил. И через несколько месяцев после завершения соревнований был застрелен. Полиция расследует дело. Печально, если эти два события связаны между собой. Спортсмены не должны подобным образом страдать из-за ошибок, которые может допустить каждый.