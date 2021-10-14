Президент Кении прокомментировал убийство известной спортсменки
Президент Кении Ухуру Кениата отреагировал на убийство 25-летней кенийской легкоатлетки Агнес Тироп. Слова главы государства приводит ВВС:
«Это тревожно, очень обидно и очень грустно, что мы потеряли молодую и перспективную спортсменку.
Еще больнее то, что Агнес, кенийский героиня, болезненно потеряла свою молодую жизнь из-за преступного действия, совершенного эгоистичными и трусливыми людьми.
Я призываю наши правоохранительные органы во главе с Национальной службой полиции отследить и задержать преступников, ответственных за убийство Агнес, чтобы они могли столкнуться со всей силой закона».
Главный подозреваемый в деле – муж спортсменки Ибрагим Киплетинга, которого сейчас разыскивает местная полиция.
Совместное фото Тироп и ее мужа:
Тироп является бронзовым призером чемпионатов мира 2017 и 2019 годов в беге на дистанции 10000 м. Также она была участницей Олимпийских игр-2020 в Токио, где заняла четвертое место (5000 м).
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