Президент Кении прокомментировал убийство известной спортсменки

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Президент Кении Ухуру Кениата отреагировал на убийство 25-летней кенийской легкоатлетки Агнес Тироп. Слова главы государства приводит ВВС:

Еще больнее то, что Агнес, кенийский героиня, болезненно потеряла свою молодую жизнь из-за преступного действия, совершенного эгоистичными и трусливыми людьми.

Я призываю наши правоохранительные органы во главе с Национальной службой полиции отследить и задержать преступников, ответственных за убийство Агнес, чтобы они могли столкнуться со всей силой закона».