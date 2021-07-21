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Призера чемпионатов Европы Ляховую не взяли на Олимпиаду из-за недавних родов

Легкоатлетка 3 месяца назад стала мамой
Olympics Токио-2020
21 июля 09:58
Призера чемпионатов Европы Ляховую не взяли на Олимпиаду из-за недавних родов
Ольга Ляховая / фото - mir-la

Чемпион Европейских игр, а также серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы Ольга Ляховая не выступит на Олимпийских играх в Токио, Япония.

Легкоатлетка был лидером сборной в беге на 800 метров. В мае 2021 года, за 3 месяца до старта Игр, она объявила о рождении дочери – Николь. Из-за родов Ляховая пропустила чемпионат Украины в Луцке, что является обязательным условием отбора в олимпийскую сборную. Единственным вариантом для Ольги была поддержка ее кандидатуры членов тренерского совета, который возглавляет Сергей Романчук.

«Во-первых, Ольга еще кормила ребенка молоком. А любая чрезмерная нагрузка может способствовать тому, что оно исчезнет. Надо подумать о дочке. Мы не могли заставить Ольгу выступать. Она и сама чувствовала, что не те кондиции. Женщины после родов восстанавливаются около 8-12 месяцев. Это нереально. Она выполняла нагрузки только для поддержания формы. Упражнения были больше оздоровительные, чем развивающие.

Ольга готовилась к Олимпийским играм и поздно предупредила о том, что скоро должны состояться роды. Это довольно непрофессионально, ведь раньше на подготовку были потрачены государственные средства. Тем более, она еще не успела восстановиться после рождения ребенка, что и постановил исполнительный комитет ФЛАУ и Главная тренерская Рада. Ляхова не выступала на чемпионате Украины и не предоставила результаты контрольных тренировок. Это также принимали во внимание».

Легкоатлетка приняла решение ФЛАУ и не собирается его обжаловать. Однако, Ляховая призналась, что хотела бы выступить на Олимпиаде в Токио, к которой усердно готовилась.

«Уже через месяц после родов я начала постепенно тренироваться. Свою роль сыграли и тренировки на высокогорье – за счет них я скорее возвращаюсь в форму. Стартовала с пробежек по 3-4 километра, делала упражнения на боковой пресс и приседания. Чувствую, что есть мышечная память – быстро набираю кондиции. Сложности также были: первые две недели после родов было больно сидеть и стоять.

Рассчитывать на медали в моем состоянии сложно. Но я хотела, чтобы мой пример стал мотивацией для всех мам. Хотела показать, что все возможно. Главное – верить, что можно быстро восстановиться. Я рассчитывала пробежать свою дистанцию ​​800 метров на Олимпийских играх, представить Украину.

За неделю до принятия решения у меня спрашивали, хочу ли я ехать в Токио и когда брать билеты. Поэтому я была настроена выступить на Играх. При этом я понимала, что окончательное решение останется за тренерским штабом. Знаю, что реакция была более неудовлетворительная, хоть президент Федерации легкой атлетики был на моей стороне. После совещания один из тренеров мне рассказал, что это было почти единогласное решение. Сказали, что невозможно восстановиться после родов так быстро».

Недавно бронзовый призер чемпионата мира Игорь Глава был дисквалифицирован и также не представит Украину в Японии.

Источник: suspilne.media Антон Кривенко
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