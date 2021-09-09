Гутцайт: «Инцидент с Магучих стал примером того, как относиться к спортсменам из России»
Разбег, полет и «бронза». Видео лучшего прыжка Бех-Романчук в финале Бриллиантовой лиги
Украинка стала третьей в Цюрихе
14:01
Марина Бех-Романчук / фото - Getty Images
В финале Бриллиантовой лиги, который состоялся в Цюрихе, Швейцария украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала третьей.
Отметим, что свою лучшую попытку украинка продемонстрировала в последней попытке. Ее результат – 6,75, что на 1 сантиметр больше, чем у британки Жасмин Сойерс.
Видео прыжка.
Напомним, Ярослава Магучих вновь уступила опытной сопернице из России.